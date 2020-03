Coronavirus, ricercatori italiani: epidemia nata tra mercati cinesi, così si è trasmessa da pipistrello a uomo

Coronavirus, team di ricercatori italiani ha scoperto il meccanismo genetico del virus. Stando ai risultati dello studio, messo a punto all'Università Campus-Bio Medico di Roma, l'epidemia si è generata nei wet market cinesi, mercati all'aperto dove vengono venduti animali vivi. "In certi luoghi, ha spiegato all'AdnKronos il professore Massimo Ciccozzi, non c'è corrente elettrica, non ci sono frigoriferi. Per questo gli animali devono essere venduti vivi e poi vengono macellati. In questo modo le mani si imbrattano di sangue. E in questo modo il virus si è trasmesso all'uomo". A trasmetterlo, per i ricercatori, è stato il pipistrello. "Non c'entrano il pangolino o il serpente - ha detto Ciccozzi - il coronavirus è un virus animale, fa parte del pipistrello. Il virus prova a fare delle mutazioni, poi per caso fa una mutazione che gli permette di fare il salto di specie".