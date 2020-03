Coronavirus, Cnn: Italia focolaio del virus. Contea di Los Angeles dichiara stato di emergenza

Coronavirus, salgono i contagiati nel mondo (93 mila con 3200 morti) con l'Italia al centro dell'attenzione, in questo cas delle polemiche per quanto divulgato dalla Cnn. L'emittente televisiva statunitense, infatti, ha mostrato una cartina del contagio del Coronavirus con l'Italia al centro da cui partono raggi verso tutti gli altri paesi del globo. Il nostro Paese viene quindi definito come il focolaio del virus.

La contea di Los Angeles intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza per il virus, mentre in Germania il ministro della Salute ha parlato per la prima volta di pandemia globale. L'Oms continua invece a parlare di epidemia.