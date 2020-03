Coronavirus, neonata positiva al tampone, non è grave. La bambina è ricoverata a Bergamo

L'Iss, attraverso il presidente Silvio Brusaferro, ha fatto sapere che una neonata è positiva al coronavirus in Lombardia. "Non è intubata, l'evoluzione clinica è considerata normale, secondo quanto ne sappiamo". In Italia sono 2.263 i malati, 428 in più di ieri, lunedì 2 marzo 2020. 79 i morti, 27 in più. 160 guariti. Per gli esperti, l'epidemia rallenta. Sono i dati della Protezione Civile. A Milano, due giudici positivi. Sanificati gli uffici del Tribunale e rinviate le udienze non urgenti.

La bambina ricoverata a Bergamo "è una bimba ai primi giorni di vita risultata positiva" al test del coronavirus, "non è intubata. Era già in un percorso assistenziale post nascita che viene considerato normale rispetto alle condizioni cliniche", ha specificato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa dalla Protezione Civile.