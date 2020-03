Coronavirus, pellegrini ad Assisi dal Trentino contagiati da frate: individuati i contatti, scatta quarantena

Pellegrini ad Assisi dal Trentino contagiati da un frate già positivo: sono stati individuati i contatti. La Direzione regionale sanità, ricostruisce quanto accaduto (leggi l'articolo).

Con riferimento ai "quattro casi di contagio da coronavirus accertati in Trentino su persone che hanno partecipato nei giorni scorsi ad un pellegrinaggio ad Assisi, precisa che il “paziente zero” è un religioso che si sarebbe contagiato in precedenza, in occasione di viaggi nelle regioni del nord Italia".

In ogni caso le strutture sanitarie della regione Umbria, ricevuta la segnalazione, hanno immediatamente provveduto ad "individuare e contattare tutti i soggetti con i quali la comitiva è entrata in contatto nell’area di Assisi e in particolar modo con la struttura ricettiva che li ha ospitati, disponendo - come da protocollo - la quarantena fiduciaria".