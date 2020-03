Coronavirus, primo caso di contagio in Tunisia: si tratta di un uomo arrivato dall'Italia

Natura

Il mondo dei cavalli: bellissimo video della madre che accudisce il puledro appena nato

Il puledro è appena nato ed è ancora all'interno della sacca che lo avvolge. Sono bellissime le immagini della madre che, ancora stanca per il parto, accudisce il proprio piccolo ripulendolo con grande dolcezza. Il parto è avvenuto di notte e gli allevatori hanno ripreso la scena restando a distanza per non disturbare questi primi delicati momenti. Trascorreranno pochissime ore e la mattina il ...