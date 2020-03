Coronavirus, direttore generale Oms: preoccupati da epidemia in Italia, Corea e Iran. Il contagio avanza

C'è preoccupazione, da parte dell'Oms, per l'avanzare del Coronavirus in Italia. "Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 9 volte più casi di Covid-19 segnalati all’estero che all’interno della Cina. Le epidemie nella Repubblica di Corea, in Italia, in Giappone e in Iran, dove oggi sono arrivati i nostri esperti, sono la nostra più grande preoccupazione", ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, attenzione alle mascherine

"Questo virus è unico e ha caratteristiche uniche, non è l’influenza. Siamo in un territorio incerto, non avevamo mai visto prima un virus respiratorio trasmesso a livello di comunità, ma che può essere contenuto con misure specifiche. Se fosse stato influenza, non sarebbe stato possibile farlo. Il contenimento deve rimanere la priorità principale", ha aggiunto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).