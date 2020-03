Coronavirus, Airbnb e Booking: ecco chi ha diritto a rimborso e cancellazione gratuita

Coronavirus, le più note piattaforme, Airbnb e Booking hanno diramato una serie di norme straordinarie cui attenersi per il rimborso e la cancellazione delle prenotazioni. Per Booking, in particolare, le procedure per cause maggiori vanno applicate sia a chi doveva spostarsi in zone ora interdette da divieti governativi sia a coloro che sono impossibilitati a spostarsi perché risiedono nelle cosiddette zone rosse. Booking chiede quindi alle strutture che ricevono richiesta di cancellazione da soggetti che si trovano in queste situazioni, di rimborsare eventuali pagamenti già effettuati e di annullare i costi di cancellazione. Airbanb, il portale per la prenotazione di appartamenti in tutto il mondo, ha adottato i termini di cancellazione speciale. C'è la cancellazione gratuita per tutti coloro che non possono viaggiare dietro indicazione autorità o perché devono svolgere compiti medici o anche perché in quarantena.