Coronavirus, l'esperta del Sacco, Gismondo: "Perché non si trova il paziente zero. Virus, quando si è diffuso"

Coronavirus, avanza il contagio, con i morti che aumentano e anche con le guarigioni, per fortuna (leggi qui il bilancio dell'1 marzo 2020 in Italia).

Resta aperto il problema originario, legato al "paziente zero", su come cioè si sia originato il contagio. E fra le tesi ce ne è una, a questo proposito, enunciata dall'esperta dell'Ospedale Sacco di Milano e che riguarda i tempi dell'inizio della diffusione del virus nel nostro Paese.

"Nel nostro Paese il virus si è diffuso in modo silente almeno dall'inizio di gennaio", ha detto Maria Rita Gismondo, la professoressa che dirige il laboratorio di microbiologia, virologia e bio-emergenze all'ospedale Sacco di Milano. Per lei sarebbe proprio questo il motivo per il quale ancora "non è stato trovato il cosiddetto paziente zero". La tesi l'ha spiegata al Fatto Quotidiano, rilanciata da liberoquotidiano.it che spiega come seguendo questo ragionamento pare plausibile supporre che molti casi di polmonite verificatisi in Italia e nella zona del Basso Lodigiano già dopo Natale possano essere contagi concreti da Covid-19.

Secondo Gismondo "Già a fine dicembre noi abbiamo iniziato a lavorare sulla base di strane polmoniti cinesi segnalate dall'Oms. In quel momento avevamo sintomi influenzali simili al Covid, per di più concentrati in un picco stagionale normale".

Il percorso del virus è comunque un lavoro al quale non si rinuncia, anzi. Potrebbe essere delineato nelle prossime settimane. "Stiamo raccogliendo e studiando i genotipi di Cov 2 per fare la sequenza totale del virus e paragonarla con quella messa già in rete dai colleghi cinesi, poi in base alle mutazioni rilevate si traccia la mappatura", conclude l'esperta.