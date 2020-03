Coronavirus, cane positivo: l'Oms conferma il primo caso di contagio. Anche gli animali domestici in quarantena

Coronavirus, l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) conferma il primo caso. E' stato rilevato a Hong Kong: sull'animale sono stati trovati bassi livelli di virus - come conferma Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze. e gli specialisti non sanno ancora se lo abbia contratto autonomamente e attraverso il contatto con una superficie contaminata. Secondo il quotidiano La Repubblica è il primo caso al mondo. Il cane appartiene a una donna di 60 anni, positiva al virus. Ora l'animale è in quarantena e verrà restituito al proprietario soltanto una volta che risulterà negativo. Gli specialisti, adesso, stanno lavorando sui risultati ottenuti dai test. Anche se gli specialisti frenano: "Non vi è nessuna evidenza scientifica di un trasferimento dell'infezione da uomo a cane, meno che meno da cane a uomo. La presenza di tracce di virus nell'animale potrebbe essere del tutto casuale", dicono dalla Federazione nazionale ordine veterinari.