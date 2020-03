Coronavirus, a rischio Pil e gettito dell'Italia: ecco le conseguenze per l'economia

Il Coronavirus contagia anche l’economia. E la Cgia di Mestre mette in guardia: se l’emergenza Coronavirus dovesse diffondersi a dismisura in tutte le regioni del Nord e durasse qualche mese, come hanno ipotizzato molti esperti di virologia, il rischio che una buona parte dell’economia nazionale si fermi è alquanto probabile. Dall’ufficio studi della Cgia segnalano che in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria viene "generata" la metà del Pil nazionale e del gettito fiscale che finisce nelle casse dell’Erario; vi lavorano oltre 9 milioni di addetti occupati nelle imprese private (pari al 53 per cento del totale nazionale). E da questi territori partono per l’estero i 2/3 delle esportazioni italiane e si concentra il 53 per cento circa degli investimenti fissi lordi. Quindi, per il centro studi, serve rifinanziare Cigo e Cigs, ridare credito alle Pmi e che la PA paghi i suoi debiti. Oltre alle misure urgenti che interessano le attività e i contribuenti nei Comuni ubicati nella cosiddetta zona rossa è altresì necessario che l’esecutivo metta a punto una misura strutturale che interessi tutta l’economia.

