Coronavirus, le scuole restano chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per un'altra settimana

Emergenza Coronavirus, le scuole non riaprono. Le scuole resteranno ancora chiuse in Lombardia,Veneto ed Emilia Romagna per una settimana. Nella riunione tra i rappresentanti delle regioni al centro dell'emergenza coronavirus e il Governo si è discusso soprattutto della ripresa o meno delle lezioni, sospese già da una settimana.

Per approfondire leggi anche: Niccolò lascia lo Spallanzani dopo la quarantena

Verso la conferma delle misure più stringenti per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna mentre si sta ragionando di un’uscita graduale per le provincie confinanti con le tre regioni più colpite. È quanto apprende l’Adnkronos mentre è in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte, i ministri e i presidenti di regione sull’emergenza coronavirus. Le altre regioni, si spiega, dovrebbero tornare alla normalità.