Coronavirus e influenza stagionale: analogie e differenze, le spiega il virologo Roberto Burioni

Coronavirus e influenza stagionale non sono la stessa cosa. Il virologo Roberto Burioni spiega analogie e differenze. "Partiamo dalle cose comuni - evidenzia il medico - entrambi sono virus che danno una sindrome respiratoria. I sintomi iniziali sono identici: starnuti e colpi di tosse così come è identica la via di trasmissione, principalmente le mani. Ma al di là di questo, Coronavirus e influenza stagionale sono due malattie molto diverse". La prima differenza, spiega Burioni, è che il virus dell'influenza stagionale non è nuovo. Arriva sempre tra fine dicembre e inizi gennaio, infuria un paio di mesi, a marzo se ne va. Torna ogni anno, pur con una mutazione, e questo permette di avere una notevole immunità che ci permette una buona protezione. La capacità di diffondersi, di infettare, è molto simile. Ma per il Coronavirus non abbiamo immunità. Per l'influenza stagionale, poi, esiste il vaccino. Per il Coronavirus, al momento, non c'è. Un'altra differenza è che contro l'influenza stagionale ci sono dei farmaci, anche se a volte non pienamente efficaci, mentre per il Coronavirus non ci sono. L'ultima differenza, la più importante, è che i virus respiratori sono tanto più gravi quanto più scendono in profondità nel nostro apparato respiratorio. Il virus dell'influenza sa scendere molto in baso, fino alla trachea, ai bronchi. Il paziente prende l'influenza, guarisce, ma poi il suo apparato respiratorio è indebolito. Può essere trattato, però, con antibiotici e la persona guarisce a meno che non abbia altri gravi problemi. Il Coronavirus, purtroppo, ha una caratteristica che lo rende particolarmente pericoloso perché ha la tendenza ad arrivare nelle parti più profonde dell'apparato respiratorio. Qui ci sono gli alveoli, strutture delicatissime che servono al nostro sangue per prendere ossigeno dall'aria. Questo può provocare una polmonite virale primaria. Mentre per la polmonite batterica, che può essere causata dall'influenza, abbiamo farmaci, per la polmonite virale primaria è causata dal virus e non abbiamo farmaci efficaci. Dobbiamo sperare che il paziente guarisca da solo. A volte il paziente non riesce più a respirare per cui va ricoverato in terapia intensiva, bisogna intervenire con ossigeno e intubare il paziente. Il virologo Roberto Burioni sull'argomento ha registrato un video che può essere visto nel suo sito Medical Facts.