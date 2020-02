Coronavirus, la psicosi fa terminare anche le scorte delle mascherine. L'appello dei produttori

Le mascherine sanitarie sono ormai introvabili. In tutto il mondo la fobia del Coronavirus sta portando a una caccia sfrenata a quello che viene considerato dalla massa uno dei principali sistemi per difendersi dal virus.Gli esperti, in realtà, hanno più volte spiegato che non è così. Molto più efficace lavarsi spesso le mani. Sono gli stessi produttori a lanciare l'appello: "Non compratele se non servono. Le scorte stanno finendo, le materie prime sono introvabili, noi stessi siamo in dificoltà. Per ui è meglio lasciare le mascherine disponibili a medici, infermieri, sanitari del 118 che ne hanno veramente bisogno".