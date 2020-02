Epidemia da Coronavirus? Ci pensa la saggia nonna di Casa Surace a fornire tutti i consigli utili per fermare la diffusione del virus cinese. Un video, pubblicato sul canale Youtube nei giorni scorsi (clicca qui per guardarlo), dove tra ironia e buon senso si sorride su alcuni atteggiamenti di questi giorni e si danno consigli utili, che affondano le loro radici in primo luogo tra le buone maniere del vivere civile. Il video è subito diventato virale, con oltre 740 mila visualizzazioni in poche ore dalla pubblicazione.



