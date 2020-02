Coronavirus, nella notte registrati altri 31 morti. Per fortuna le guarigioni aumentano in modo esponenziale

Nella notte italiana vengono registrati 31 nuovi morti a causa del Coronavirus. E' quanto si evince dai dati aggiornati del portale della Johns Hopkins University, ormai punto di riferimento a carattere globale per le statistiche del contagio. Alle ore 8.45 del 27 febbraio i decessi risultano complessivamente 2.801 (31 in più rispetto ai dati della mezzanotte). Quasi 850 i nuovi contagi (846 per l'esattezza) che fanno lievitare il numero dei casi fino a 82.168. Infine la statistica sulle guarigioni. Alle 24 erano 30.322, ma per fortuna più di 2.500 persone hanno superato la malattia, portando così il numero dei pazienti guariti a 32.897. In Italia i casi registrati dal portale sono 453, dodici i decessi e tre le guarigioni. Ricordiamo che ovviamente sito viene aggiornato con un leggero ritardo rispetto ai dati in possesso dai vari Paesi.

