Coronavirus, primo caso in Abruzzo: è un turista lombardo, in quarantena tutta la famiglia

Coronavirus, primo caso positivo in Abruzzo: si tratta di un turista lombardo. Era in vacanza a Roseto degli Abruzzi con tutta la famiglia che adesso è stata messa in quarantena. L'uomo è ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Teramo. Il paziente aveva accusato i sintomi dell'influenza e per questo era stato sottoposto a controlli. Il primo test ha dato esito positivo e ora si attende la conferma del risultato dallo Spallanzani di Roma. In accordo con la Protezione civile sono state attivate tutte le procedure per mettere in isolamento la famiglia. Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ha deciso di sospendere le attività didattiche.