Coronavirus, primo caso in Danimarca. E' un turista appena rientrato da Italia

Coronavirus, primo caso in Danimarca. E' un turista appena rientrato dall'Italia al quale è stata imposta la quarantena nella propria abitazione ed è in buona salute. L'uomo aveva trascorso una vacanza con la famiglia sulle piste da sci del nord Italia. La moglie e il figlio sono, invece, risultati negativi al test. Un altro caso è stato segnalato in Norvegia. In una conferenza stampa organizzata dall'Istituto della salute pubblica, il governo norvegese ha ufficializzato il primo caso nel Nord del Paese pur senza specificare età e sesso del contagiato. Buone notizie arrivano invece dalla Cina dove nell'ultimo mese il numero dei morti è ai minimi.