Coronavirus, i morti nel mondo sono 2.770. I contagi 81.322, le guarigioni 30.322 (26 febbraio ore 24)

Al termine del 26 febbraio sono complessivamente 2.770 i morti causati dal Coronavirus. I dati, come ormai noto, arrivano dallo studio della Johns Hopkins University che aggiorna il suo portale praticamente in tempo reale. Otto decessi in più, dunque, rispetto alla rilevazione delle ore 8.30 della stessa giornata. Ulteriore aumento anche dei contagi, oltre trecento in poche ore che portano il totale a 81.322 (erano 81.005). Per fortuna continuano a cresce le guarigioni, giunte ormai a 30.322 (contro le 30.108 della mattina). In Iran i decessi sono 19, mentre in Italia e in Sud Corea 12. In Sud America solo un contagio, in Brasile, mentre in Africa casi in Egitto e Algeria.

