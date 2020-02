Coronavirus, parto per donna contagiata: il bimbo è negativo

Una donna in gravidanza, ricoverata a Piacenza, e positiva al coronavirus «ha partorito senza problemi». Lo ha riferito l’assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi incontrando la stampa nel consueto punto con i giornalisti sull’emergenza coronavirus. «Il piccolo sta bene e non è positivo», ha aggiunto Venturi. La donna viene dalla Lombardia e «ora il bimbo sarà seguito nell’ospedale di Piacenza».

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, primo caso in Puglia

Sale intanto a 47 il numero di persone positive al coronavirus in Emilia-Romagna. «Sono circa venti in più rispetto a ieri sera», ha spiegato l’assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi incontrando i giornalisti. Di questi pazienti, 28 si trovano a Piacenza, 8 a Modena, 8 a Parma e 3 a Rimini. «Solo tre sono in terapia intensiva, la maggior parte sono a casa», ha precisato Venturi. L’Emilia-Romagna, però, regista il primo decesso. «Si tratta - ha riferito l’assessore - di un paziente lodigiano che si è presentato a Piacenza».