Coronavirus, due casi positivi in Campania: sono due donne giunte dal Nord

Coronavirus in Campania. Ci sono due tamponi positivi inviati dalla Campania all'Istituto superiore di Sanità. Si tratta - secondo quanto riporta repubblica.it - di due donne, una italiana del casertano di 24 anni, senza febbre, già visitata una volta e mandata a casa perché stava bene ed era asintomatica. L'altra si trova a Vallo della Lucania, probabilmente ricoverata in ospedale.

Entrambe le pazienti, per quanto è stato possibile apprendere, dovranno essere trasferite già in serata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020 al Cotugno, dove saranno poste in isolamento. L'Istituto superiore di Sanità darà comunicazione ufficiale come è previsto dalla procedura.