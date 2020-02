Coronavirus, guariti i tre pazienti ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma e dimesso un secondo paziente in Veneto. Arrivano anche buone notizie in questi giorni di epidemia: i tre pazienti ricoverati allo Spallanzani, infatti, sono tutti guariti. In particolare, per quanto riguarda la coppia cinese è stato un percorso positivo, sono guariti, il marito potrebbe essere addirittura dimissibile. Valuterà il primario quando dimetterli. In Veneto, invece, seconda dimissione di un paziente affetto da Coronavirus, ricoverato nei giorni scorsi all'azienda Ospedaliera di Padova. La persona fa parte del cluster di Vò Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio. Dopo la dimissione, il paziente è stato posto in isolamento a casa.



