Coronavirus, disinfettanti e gel introvabili in farmacia e nei supermercati a causa della psicosi contagio? Nessun problema: arriva la soluzione "made in farmacia" per tamponare la carenza dei prodotti ormai introvabili o venduti online a prezzi folli. Contro lo sciacallaggio che specula sull'invito all'igiene parte delle autorità sanitarie, arrivano le "ricette" della Società italiana farmacisti preparatori. Indicazioni utili alle farmacie per allestire preparazioni galeniche da proporre al pubblico a caccia di detergenti. Ingredienti base: etanolo o sodio ipoclorito. Prezzo consigliato al pubblico: 5 euro. La prima ricetta - Etanolo diluito - contiene etanolo, acqua depurata ed eventualmente un gelificante per addensare la soluzione finale: prezzo Tnm (massimo) 14,81 euro, prezzo consigliato 5 euro. La seconda - Sodio ipoclorito diluito soluzione cutanea - contiene soluzione di ipoclorito di sodio e acqua depurata: prezzo massimo 15,04 euro, prezzo consigliato 5 euro.



