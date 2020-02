Coronavirus, 374 casi in Italia: la mappa del contagio regione per regione

Coronavirus, sono 374 i contagi da Covid-19 in Italia, con un incremento di 52 casi rispetto a ieri. Si contano in totale 12 morti e ad ora un paziente guarito e dimesso, il ricercatore rientrato da Wuhan e poi ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma. Sono i dati aggiornati ad oggi alle 12 del 26 febbraio 2020, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile. Ecco la mappa regione per regione: 258 in Lombardia (+18 rispetto alle 18 di ieri), 71 in Veneto (+28 casi), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani dal 30 gennaio e il ricercatore dimesso), 3 in Sicilia (+2, sempre legati alla comitiva proveniente dalla provincia di Bergamo), 2 in Toscana, 2 in Liguria (di cui un caso proveniente dal lodigiano), 1 in Trentino Alto Adige, 1 nelle Marche.



