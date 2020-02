Coronavirus, i morti salgono a 12 in Italia. I contagiati sono 374

Il bilancio del Coronavirus in Italia, diventa di ora in ora sempre più pesante. I morti salgono a 12, c'è una nuova vittima. "Il dato complessivo delle persone colpite è 374 unità di cui 12 deceduti, l’incremento è di 52 persone rispetto al dato di ieri". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa, oggi mercoledì 26 febbraio 2020. L'appuntamento si è tenuto alle ore 12.

I tamponi effettuati, è stato spiegato da Borrelli nel corso dell'incontro, sono stati fin qui 9.462.