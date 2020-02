Coronavirus, contagiati nelle ultime ore anche 5 minori: uno in Veneto e 4 in Lombardia

Coronavirus, nelle ultime ore ci sono anche 5 minori contagiati. Di questi, 4 sono in Lombardia e uno in Veneto. Nella notte tra martedì e mercoledì 26 febbraio 2020 è salito peraltro a 259 il numero delle persone contagiate da Coronavirus in Lombardia e, fra loro, come detto, ci sono anche 4 minori, di cui una bimba di 4 anni. Altri due hanno 10 anni e uno 15 anni. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso. Il governatore veneto, Luca Zaia, ha inoltre confermato come tra i contagiati nella sua regione ci sia anche un bambino di 8 anni.