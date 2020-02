Coronavirus, il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha fornito alcune rassicurazioni riguardo la possibile chiusura delle scuole, i rimborsi per le gite scolastiche e lo stipendio degli insegnanti che dovessero rimanere a casa, intervenendo questa mattina a Radio 24. "Non c'è alcun rischio che i nostri studenti perdano l'anno scolastico", ha assicurato il ministro. "Abbiamo posto in essere misure draconiane ma dalla prossima settimana possiamo pensare a una chiusura solo provinciale delle scuole, misure più localizzate", ha aggiunto. "Per le gite cancellate i genitori verranno rimborsati, faremo un decreto ad hoc per le agenzie di viaggio. Abbiamo sospeso i viaggi di istruzione fini al 15 marzo, speriamo che si possa ricominciare l'indomani". E infine, sullo stipendio degli insegnanti: "Gli insegnanti non sono a casa per malattia ma per causa di forza maggiore, non avranno trattenutw".



