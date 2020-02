Coronavirus, tampone faringeo: cos'è e come funziona. Così vengono raccolti i campioni per i test

Coronavirus e parole "associate". Una delle più ricorrenti, in questi giorni di emergenza, è "tampone". Vediamo di cosa si tratta. Il tampone faringeo, infatti, è lo strumento che viene utilizzato nel nostro Paese per verificare il contagio. Si tratta di un test che permette di analizzare la mucosa della faringe: il tampone consente di raccogliere nel cavo orale i campioni nei quali poi saranno cercate le copie delle particelle del virus.

Il tampone faringeo assomiglia a un cotton fioc, una sorta di bastoncino con un'estremità ricoperta di cotone. Per poter analizzare la mucosa, il tampone viene introdotto nel cavo orale del paziente. In pochi secondi muco e saliva vengono prelevati senza causare dolore.

Il tampone viene immediatamente immerso in un gel e inviato in uno dei laboratori specializzati per la ricerca del coronavirus: all'ospedale Spallanzani di Roma, al Sacco di Milano o al San Matteo di Pavia. Se l'esito del test è positivo, il protocollo prevede una seconda verifica che può confermare in modo definitivo il contagio. E' questo l'iter di cui sentiamo così spesso parlare.