Coronavirus, anche una bambina di 4 anni tra i contagiati in Italia. E' in isolamento domiciliare

Coronavirus, c'è anche una bambina di 4 anni tra i contagiati dal Sarà-Cov-2. La bimba vive a Castiglione d'Adda e ora si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazioni: ha i sintomi di una lieve influenza e le era stato fatto il tampone perché, a quanto riporta il sito fanpage.it, aveva avuto contatti con l'ospedale di Codogno quando era avvenuto il primo ricovero del 38enne, primo caso in Italia. La bimba viene tenuta sotto stretta osservazione ma secondo i medici non ci sono motivi che possano spingere a un ricovero in ospedale per cui la piccola viene monitorata in casa.