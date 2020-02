Coronavirus, ancora 54 morti. Oltre 30mila le guarigioni. Dati 26 febbraio ore 8.30

Il Coronavirus continua a mietere vittime nel mondo. I dati sono quelli del portale della Johns Hopkins University, aggiornati alle ore 8.30 del 26 febbraio e rispetto a sette ore prima mostrano un notevole aumento dei morti, passati nella notte italiana da 2.708 a 2.762, quindi 54 decessi in più. Sono quasi 600, invece, i nuovi casi: 81.005 contro gli 80.421 della precedente rilevazione. Ma fortunatamente cresce in maniera significativa anche il numero delle guarigioni che sfonda quota 30mila, per l'esattezza 30.108. Sempre più preoccupanti i dati che arrivano dall'Iran dove i contagi sono ormai un centinaio, ma soprattutto si registrano 16 vittime.

