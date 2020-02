Olimpiadi, il premier giapponese vuole rinviare le Olimpiadi di Tokyo

Coronavirus, sono a rischio le Olimpiadi. Si arriva a ipotizzare un rinvio. Il premier giapponese Shinzo Abe ha esortato infatti le principali associazioni sportive e culturali del Paese a posticipare di almeno 2 settimane l'organizzazione di eventi che prevedono il raduno di grandi masse.

Qualora la richiesta venisse accolta potrebbe slittare anche la data dei Giochi, il cui inizio è è previsto per la data del 24 luglio. Una notizia che mette gli sportivi in allerta questa del possibile rinvio, una situazione che andrà seguita attentamente giorno per giorno.