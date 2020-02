Coronavirus, Roberto Burioni spiega come fare in casa un disinfettante per le mani per sostituire l'Amuchina

Coronavirus: il virologo Roberto Burioni nel suo sito MedicalFacts spiega come fare in casa un valido disinfettante per le mani che possa sostituire l'Amuchina, ormai introvabile nelle farmacie. Ecco la ricetta che segue le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): alcol per liquori, quello che trovate al supermercato e che usate per fare il limoncello o il nocino. Acqua ossigenata 3%(o 10 volumi), quella che avete in casa. Glicerina, o glicerolo. Se non l’avete in casa andate dal farmacista. In un recipiente ben pulito unire 833 mil di alcol e 42 ml di acqua ossigenata e mescolare. Adesso arriva la parte più complicata: aggiungere 15 ml di glicerina. E' molto densa e mescolare può risultare difficile. A questo punto aggiungere acqua bollita fino ad arrivare a un litro di volume totale e mescolare bene. Il gel disinfettante è pronto.