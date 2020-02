Coronavirus, chiusura scuole nelle Marche: il governo pronto a impugnare ordinanza della Regione

Scuole chiuse da domani, 26 febbraio 2020, fino al 4 marzo per l'emergenza Coronavirus. L’accelerazione delle Marche, decisa dal governatore Luca Ceriscioli con un’ordinanza ad hoc, fa scoppiare una nuova grana tra governo e regioni, all’indomani dello scontro con la Lombardia. In Cdm se ne sta discutendo, riferiscono fonti di governo, e l’esecutivo sarebbe pronta ad impugnare l’ordinanza, per evitare che le regioni vadano «in ordine sparso» generando «confusione nei cittadini».

«L’ultimo contatto con il governo l’ho avuto con il ministro Boccia che mi ha annunciato che il governo impugnerà l’ordinanza. Gli ho risposto che non farò un passo indietro», ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, a Sky tg 24, risponde a una domanda sull’annunciata decisione del governo di impugnare la sua ordinanza.