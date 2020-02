Coronavirus, quando è necessario indossare la mascherina. Il ministero della Salute spiega come usarla

Coronavirus, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda di indossare la mascherina nel caso si sospetti di aver contratto il virus e in presenza di sintomi come tosse e starnuti, oppure nel caso si debba essere in contatto con una persona con sospetta infezione da Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Il ministero della Salute spiega anche come va indossata. Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. Evitare di toccare la mascherina mentre viene indossata. Per togliere la mascherina prendenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.