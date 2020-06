Vaia: "Basta a chi la spara più grossa sui giornali" 

"Intorno al coronavirus si stanno conducendo troppe battaglie personali, politiche ed economiche. Non bisogna disorientare l'opinione pubblica. Sento olezzo sgradevole. Basta a chi la spara più grossa per conquistare titoli di giornali". E' il duro attacco del direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un post su Facebook.

"Il messaggio deve essere chiaro e comprensibile. In Italia e soprattutto da noi stiamo uscendo da questa terribile pandemia - rimarca Vaia -. Riapriamo la società, tutta, anche e soprattutto la scuola e tutto ciò che possa ritemprare lo spirito: lo sport, il teatro, la musica, tenendo sempre ferme le regole"."La politica investa senza abbandonarsi a polemiche senza fine, in un ritrovato spirito di servizio e vocazionale, come auspicato dal nostro presidente della Repubblica nella recente visita allo Spallanzani. Altri messaggi non servono", conclude Vaia.