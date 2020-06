Roma, due positivi all'Umberto I collegati a focolaio San Raffaele 

Si stanno eseguendo i test su tutti gli operatori e i pazienti del reparto di Malattie infettive che è in sicurezza. Sono due i casi comunicati dall'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana che arriva così a un totale di 70 casi. Si tratta di un infermiere collegato per un link famigliare al focolaio e un paziente risultato anch'esso positivo. Si stanno eseguendo i test su tutti gli operatori e i pazienti del reparto di Malattie infettive che è in sicurezza. Lo sottolinea in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.