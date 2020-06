Guerra (Oms): "Con più contatti virus rialzerà testa" 

"Le nostre terapie intensive si stanno svuotando perché distanziamento sociale e comportamenti individuali stanno avendo successo. La nostra valutazione non dice che il clima caldo contribuisce alla lotta al virus, vediamo cosa sta accadendo in Brasile o in India". E' il monito di Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che in un'intervista a InBlu Radio, parlando del Sars-Cov-2, ha avvisato: "Il virus tornerà ad alzare la testa con l'aumento dei contatti".

"Se riusciremo a mantenere i distanziamenti e capire che c'è un pericolo nelle aggregazioni, nei rapporti sociali - ha aggiunto - non ci sarà una nuova ondata massiccia, ma solo micro-focolai diffusi che il nostro sistema sanitario riuscirà a intercettare e limitare impedendo così un'ondata epidemica".