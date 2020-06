Coronavirus Lombardia, 192 nuovi contagi e 15 morti 

Su un totale di 9.848 tamponi processati, i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia sono 192, oggi, l'1,9% in rapporto ai tamponi. Boom dei guariti e dei dimessi, che in un solo giorno si portano a 1.199: da qui la discesa degli attualmente positivi, che oggi nella regione sono 18.297, ben 1.022 in meno rispetto a ieri. I morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono 15, e portano il totale complessivo a 16.317.

Scendono sotto quota cento in Lombardia i posti occupati in terapia intensiva da malati Covid. Rispetto a ieri i ricoverati sono 11 in meno, e il totale si porta a 96 pazienti. Secondo l'ultimo bollettino della Regione, sono 48 in meno anche i ricoverati Covid-19 negli altri reparti: il totale dei posti occupati è 2.660 negli ospedali.

Sono sempre la provincia di Milano, Bergamo e Brescia a raccogliere il maggiori numero di nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, dove oggi sono in tutto +192. Rispetto a ieri a Milano provincia si sale a 23.483 (+46) di cui 9.974 (+17) a Milano città. A Bergamo ci sono 52 nuovi casi rilevati dai tamponi, a Brescia 24. Numeri meno rilevanti a Como (11), Cremona (+3), Lecco (+2), Lodi (+9), Mantova (+4) Monza e Brianza (+8), Pavia (+5) e Sondrio (+7). A Varese sono 14 in più.