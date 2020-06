Focolaio Roma, 55 contagi al San Raffaele 

"I casi positivi riferibili all'Irccs San Raffaele Pisana di Roma sono in totale di 55". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e all'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nella nota al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono 14 i nuovi casi riferiti alla coda del focolaio. C’è stato, poi, un decesso, nello 'spoke' dello Spallanzani a Casal Palocco, di un paziente residente in provincia di Rieti che aveva svolto un periodo di degenza in riabilitazione all'Irccss San Raffaele Pisana".