Covid, in Gb 55 morti: dato più basso dal 22 marzo 

Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 55 nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più basso dal 22 marzo, sebbene i dati che vengono riportati il lunedì siano inferiori a causa dei ritardi dovuti al fine settimana. Con un totale di 40.597 decessi, il Regno Unito è il Paese più colpito in Europa e quello con il maggior numero vittime nel mondo dopo gli Stati Uniti. La Scozia, che ha registrato in tutto 2.415 decessi, per il secondo giorno consecutivo non registra nuove vittime del Covid-19.

Le autorità sanitarie riferiscono inoltre che dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 5.731.576 test, con 138.183 nella giornata di ieri. Il totale dei casi positivi è di 287.399