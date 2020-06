Fontana al pm: "Molto preoccupato per minacce ricevute" 

Coronavirus, Fase 3: Di Maio presenta il "Patto per l'export"

Roma, 8 giu. (askanews) - Una "nuova strategia per l'internazionalizzazione" del sistema produttivo italiano. È questo in breve il Patto per l'Export, firmato lunedì 8 giugno 2020 alla Farnesina, a Roma, alla presenza di diversi esponenti del governo e del mondo dell'imprenditoria italiana. Una strategia ambiziosa ma solida" per rilanciare il Made in Italy nel mondo, la cui "domanda" - ha ...