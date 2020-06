Zingaretti: "Governo? No alternative a questa coalizione" 

"Servono scelte nuove e una decisiva svolta da compire insieme ai nostri alleati, solo questo è stato il cuore del confronto in queste ore, utile, che continuerà". Lo ha detto Nicola Zingaretti, oggi alla Direzione del Pd, sottolineando: "Con Conte non c’è stata nessuna contrapposizione ma la necessità di un salto di qualità necessario". In ogni caso, avverte il leader dem, "la coalizione di governo è la sola che può stare in piedi, non ci sono alternative".

Per la fase 3, continua Zingaretti, si può prendere "la prima strada, la più semplice, quella dell’italietta: abbiamo tamponato e, ora che il virus è in calo, possiamo metterci a fare come sempre. Allora, le risorse sarebbero dilapidate con scelte da vecchia Italia. Questa opzione non coglierebbe l’intensa drammaticità di quello che è successo. Senza una diversa prospettiva si alimenterebbe la rabbia". "Ho la sensazione - afferma ancora Zingaretti - che ancora non tutti hanno chiaro l’enormità di quanto è avvenuto".