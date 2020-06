Coronavirus, in Cina test obbligatori per 8 categorie 

In Cina, dove si è inizialmente manifestato il coronavirus, i test per la Covid-19 saranno obbligatori per otto categorie. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale. I test basati sugli acidi nucleici, riporta la Cgtn, saranno obbligatori per persone che sono state a stretto contatto con pazienti Covid-19, come infermieri, parenti o personale di assistenza, pazienti ricoverati con febbre e staff medico. Saranno obbligatori, riferisce la tv, anche per i "passeggeri in arrivo" nel gigante asiatico, così come per chi lavora alle frontiere, nelle carceri e nelle istituzioni di assistenza sociale.