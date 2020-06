Coronavirus, Pregliasco: "Previsione è riduzione continua" 

Di Maio: “Made in Italy può ricominciare a correre con il Patto per l’Export”

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2020 Di Maio: “Made in Italy può ricominciare a correre con il Patto per l’Export” “Made in Italy può ricominciare a correre con il Patto per l’Export” queste le parole del Ministro degli Esteri Luigi di Maio durante la cerimonia di firma del “Patto per l’Export” alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev