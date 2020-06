Coronavirus, in Lombardia altri 125 casi e 21 morti 

In Lombardia ci sono 125 nuovi casi registrati di coronavirus su 8.005 tamponi, con un rapporto sui test giornalieri che 'risale' all'1,6% dall'1,04% di ieri. Secondo gli ultimi dati della Regione, gli attualmente positivi al virus scendono a 19.420 (-79), mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia è di 90.195 persone. I guariti o dimessi dagli ospedali nelle ultime ore sono 183, che portano il totale a 54.505.

Vengono registrati altri 21 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.270 persone decedute da inizio pandemia. I ricoveri scendono ancora: 39 in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.801 posti occupati negli ospedali. Idem nelle terapie intensive, dove il conto dei ricoverati gravi scende ancora, a 107 persone, tre in meno di ieri.