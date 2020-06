Coronavirus, India supera l'Italia per contagi 

L'India ha superato l'Italia per numero di casi di coronavirus confermati, diventando il sesto Paese più colpito al mondo secondo la tabella della Johns Hopkins University. E questo dopo che, per il secondo giorno consecutivo, in India sono stati registrati quasi diecimila nuovi casi.

Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità di Nuova Delhi, sono 236.657 i casi confermati, con un aumento di 9.887 in più rispetto a ieri. Sono invece almeno 294 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, portando a 6.642 il totale dei decessi per complicanze legate all'infezione. Molti dei nuovi casi sono stati registrati nelle zone rurali dopo che centinaia di migliaia di migranti hanno lasciato le città e sono rientrati nei loto villaggio durante il lockdown imposto il 25 marzo durante la pandemia e cha impedito loro di lavorare. A inizio maggio le autorità hanno permesso il movimento tra le varie città.