Covid, Silvestri: "Trend in discesa non scalfito da riaperture" 

I dati italiani sul coronavirus Sars-Cov-2 "confermano come le riaperture del 4 e del 18 maggio non abbiano minimamente scalfito il trend verso la risoluzione dell'epidemia". A sottolinearlo è il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta nel consueto spazio che cura sulla sua pagina Facebook, battezzato 'Pillole di ottimismo'.

"In Italia cala - analizza Silvestri - il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva per Covid-19, da 338 a 316, quindi di altre 22 unità, e siamo ora al 7.7% del picco. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 5.503 a 5.301, quindi di altre 202 unità) mentre i casi attivi totali scendono da 38.429 a 36.976, quindi di altre 1.453 unità".