Coronavirus, nessun morto nella città di New York 

Nelle ultime 24 ore non vi è stato nessun morto per coronavirus nella città di New York, mentre i decessi in tutto lo stato sono 42, il numero più basso dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, ricordando come due mesi fa c'erano 800 decessi al giorno. Il governatore ha sottolineato come questo risultato sia stato ottenuto grazie al cambiamento dei cittadini, che hanno rispettato le regole.

Dall'inizio della pandemia, nell'intero stato di New York vi sono stati 375.000 contagi e 24.133 morti. I contagi nella città di New York sono stati 205.000 e i morti 16.877.