Coronavirus, zero contagi in 5 regioni 

Da ieri non si sono registrati contagi di coronavirus in cinque regioni (Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata) e il provincia di Trento. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile. Da ieri, inoltre, non si sono registrati decessi in nove regioni: Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.