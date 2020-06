Coronavirus, in Lombardia 21 morti e altri 402 casi 

Sono 21 i decessi di persone positive al coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Lombardia. Dall'inizio della pandemia, secondo i dati di Regione Lombardia, i morti nella regione sono stati 16.222. Sono invece 402 i nuovi casi positivi registrati nella regione in un giorno. Dall'inizio della pandemia, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, i positivi sono 89.928. Da ieri sono stati effettuati 19.389 tamponi, per un totale di oltre 800mila dall'inizio dell'emergenza. La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri si attesta oggi al 2,1%. Gli attualmente positivi, infine, sono 19.853, in calo di 371 da ieri. 2.960 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 6 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 120, cinque in meno da ieri. Complessivamente i guariti e i dimessi sono 53.853, in aumento di 752 da ieri.

Sono 9.890 le persone positive al coronavirus a Milano, in aumento di 52 da ieri. Nella provincia di Milano i positivi sono 23.306, in aumento di 99, secondo i dati della Regione. A Bergamo i positivi sono 13.539 (+73), a Brescia 14.970 (+89), a Como 3.912 (+18), a Cremona 6.482 (+11), a Lecco 2.765 (+4), a Lodi 3.495 (+10), a Mantova 3.382 (+13), a Monza e Brianza 5.567 (+8), a Pavia 5.393 (+22), a Sondrio 1.481 (+10) e a Varese 3.671 (+28).