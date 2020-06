Coronavirus, Basilicata: zero contagi e zero ricoveri 

Con le ultime due guarigioni non ci sono più pazienti ammalati di Covid-19 negli ospedali della Basilicata. Si allunga a nove giorni, inoltre, il periodo continuativo con contagi zero per i lucani. Pure ieri tutti negativi i 389 test effettuati. In base al bollettino quotidiano della task force sanitaria, i casi attualmente positivi scendono a 16 (-2) mentre sono 27 le persone decedute e 354 (+2) i guariti.

I lucani in isolamento domiciliare sono 12. In tutto dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati 31.485 tamponi, di cui 31.068 sono risultati negativi. Stabile il tasso di letalità, 6,8%, inferiore sia rispetto alla media del Sud Italia (salito dal 9,1% al 9,2%) sia a quella nazionale (14,4%)